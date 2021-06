Meghan Markle geeft eerste interview sinds de geboorte van dochter Lilibet

Meghan Markle wordt zondagochtend op de radio verwacht. Het is de Amerikaanse radiozender NPR Weekend die het interview wist te strikken. Markle zou er komen praten over haar kinderboek The Bench. Maar de kans is groot dat het ook over Lilibet zal gaan.

Volgens royaltywatcher Omid Scobie wordt het meteen ook het enige interview dat de hertogin van Sussex zal geven. Het zou gaan om het kinderboek The Bench dat sinds kort in de winkels ligt. Maar ongetwijfeld zal het ook gaan over dochter Lilibet - naar Elizabeth - die op 4 juni het levenslicht zag. Sinds de geboorte is er veel commotie over de naam langs beide kanten van de plas. De Sussexen beweren wel degelijk toestemming te hebben gevraagd over de naam maar dat lijkt de koninklijke familie.

