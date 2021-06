De Vlaamse regering kreeg vrijdagavond van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, te horen dat op drie plaatsen de PFOS-normen overschreden worden. Het gaat over sites in Mechelen, Willebroek en Kleine-Brogel. In Mechelen gaat het om de oude brandweerkazerne in de Dageraadstraat. Daar komen maatregelen, schrijft VRT NWS zaterdag.