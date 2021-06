Zwitserse bondscoach Petkovic schrijft voor cruciaal duel met Turkije open brief aan fans

Zwitserland speelt zondag in Baku (18 uur) in zijn derde EK-wedstrijd tegen Turkije zijn laatste troeven uit in de strijd om een plaats in de achtste finales. Bondscoach Vladimir Petkovic richt zich in aanloop naar het duel in een open brief tot de Zwitserse fans. “Voetballers en coaches hebben net als iedereen gevoelens, zorgen, angsten en vreugdes. Wij zijn net zo kwetsbaar”, luidt het. “En daarom hebben we de steun van jullie allemaal nodig voor deze beslissende wedstrijd.”