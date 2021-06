Professor toxicologie Jan Tytgat had in 2017 al twee rapporten geschreven over de vervuiling in Zwijndrecht. Eén er van specificeerde zelfs hoeveel zelfgekweekte eieren iemand in Zwijndrecht nog mocht eten. Toch bleef de verontreiniging tot nu toegedekt. “Niet aan de deskundige om daarover te communiceren”, zei de professor in Terzake.