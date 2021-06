Argentinië en Chili winnen met kleinste verschil in Copa America

Argentinië heeft afgelopen nacht zijn tweede poulewedstrijd op de Copa America wel kunnen winnen. Lionel Messi en co versloegen Uruguay in Brasilia met 1-0.

Rodriguez (13’) scoorde vroeg in de wedstrijd de enige treffer op aangeven van Messi. Uruguay kon nadien niet meer reageren, ondanks heel wat aanvallend talent tussen de lijnen als Suarez en Cavani.

In de andere wedstrijd in groep A versloeg Chili in Cuiaba Bolivia ook met het kleinste verschil (1-0). Brereton trof voor de Chilenen raak. Argentinië en Chili, die elkaar op een 1-1 gelijkspel hielden op de eerste speeldag, voeren de stand aan met vier punten uit twee duels. Paraguay (1 wedstrijd) volgt met drie punten, voor Uruguay (1 wedstrijd) en Bolivia (2 wedstrijden), die nog geen punten konden veroveren. De top vier stoot door naar de kwartfinales.

De 47ste editie van de Copa America, het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, werd net als het EK in Europa met een jaar verschoven door de coronapandemie. Aanvankelijk zouden Argentinië en Colombia het toernooi organiseren, maar die landen haakten vorige maand door de gezondheidscrisis af. In allerijl moest de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL op zoek naar een vervanger en dat werd Brazilië, hoewel ook in dat land de coronapandemie nog volop woedt. Er kwam dan ook veel kritiek op de beslissing. (belga)