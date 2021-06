LA Clippers plaatsen zich voor hun eerste finale Western Conference, Philadelphia redt voorlopig zijn vel

De LA Clippers hebben zich vrijdag in de play-offs van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA voor het eerst geplaatst voor de finale van de Western Conference. Het team uit Los Angeles versloeg Utah Jazz met 131-119 en komt in de halve finales op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong.

Terance Mann speelde zich bij de Clippers in de kijker met 39 punten. Voor Utah, dat de reguliere competitie in de Western Conference als koploper afgesloten had, volstonden de 39 punten van Donovan Mitchell niet. De Clippers nemen het in de Conference-finale op tegen Phoenix. De Suns kenden in hun halve finale weinig problemen met Denver (4-0).

In het oosten blijft het razendspannend, na de zege (104-99) van Philadelphia tegen Atlanta. Tobias Harris en Seth Curry (elk 24 ptn) hadden bij de 76-ers, de beste ploeg in de Eastern Conference, een groot aandeel in de winst, net als Joel Embiid (22 ptn). Trae Young scoorde 34 punten voor de Hawks. Na zes duels staat het in de confrontatie 3-3, de beslissing valt zondag in het zevende duel in Philadelphia. Ook in de andere halve finale in het oosten, tussen Milwaukee en Brooklyn, staat het 3-3 gelijk. (belga)