In de Jos Smolderenstraat op het Nieuw Zuid in Antwerpen is vrijdagmiddag een basisschool in opbouw deels ingestort. Daarbij zijn twee personen om het leven gekomen, hun lichamen werden zaterdagochtend vanonder het puin gehaald. Er zijn nog vier mensen vermist. Minstens negen mensen raakten gewond, acht van hen liepen zware verwondingen op. Het medisch rampenplan werd afgekondigd.