Al zeker twee dodelijke slachtoffer, acht zwaargewonden en nog vier vermisten die hopelijk nog levend vanonder het puin kunnen gehaald worden. Dat is voorlopig de loodzware tol na de gedeeltelijke instorting van een school in aanbouw in de Antwerpse nieuwbouwwijk Nieuw Zuid. De oorzaak van de instorting is nog onbekend.