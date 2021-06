De ene is de kampioen van 2019, de andere die van 2020. Tim Merlier (28) en Dries De Bondt (29) zorgden ervoor dat de tricolore trui al twee jaar op rij bij Alpecin-Fenix zit. Een dubbelinterview onder Belgische kampioenen: “Ik had eerst enorm veel stress in die trui. Ik voelde mij het klein ‘coureurke’ dat per ongeluk Belgisch kampioen was geworden.”