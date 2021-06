Tsjechië en Kroatië houden elkaar in evenwicht en daar schieten vooral de Kroaten weinig mee op

In groep D heeft het duel tussen Tsjechië en Kroatië geen winnaar opgeleverd. In Hampden Park werd het uiteindelijk 1-1. Patrick Schick trapte Tsjechië in de eerste helft op voorsprong met zijn derde van het toernooi, waarna Ivan Perisic vroeg in de tweede helft voor de 1-1-eindstand zorgde. Vooral Kroatië schiet met een punt erg weinig op. Tsjechië neemt dankzij het gelijke spel dan weer een grote optie op de volgende ronde.