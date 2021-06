Dilsen-Stokkem

De politie is een onderzoek gestart naar een metaaldiefstal in de Vilvertstraat in Lanklaar. Donderdagochtend bleek dat er 1.000 kilo koper was gestolen. De dieven kwamen op het terrein door een paneel van de 2,5 meter hoge afsluiting door te slijpen. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. mm