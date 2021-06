Dansen op trouwfeest nog niet voor meteen

OVERZICHT. Deze nieuwe versoepelingen gaan al in op 27 juni

De coronacijfers blijven de goede richting uitgaan, en dus kon het Overlegcomité van vrijdag officieel zijn fiat geven voor de geplande versoepelingen van 1 juli. Die gaan zelfs al op 27 juni in, een kwestie van voorbereid zijn op de erg waarschijnlijke achtste finale van de Rode Duivels op het EK.

Ook trouwende koppels delen in de prijzen. Vanaf 27 juni geldt er geen maximum aantal meer voor het aantal aanwezigen op recepties en banketten. De regels voor de horeca zijn dan wel van toepassing, wat onder meer betekent dat er maximum acht mensen aan een tafel moeten zitten en dat wie niet aan tafel zit een mondmasker moet dragen, net als het personeel.

Een gevulde dansvloer zit er voorlopig dus nog niet in. “De regels in de horeca laten dat op dit moment niet toe”, beaamde premier Alexander De Croo (Open Vld) op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité. Het onderwerp is ook niet als dusdanig aan bod gekomen tijdens de vergadering, maar mogelijk is dat wel het geval tijdens het volgende Overlegcomité van 16 juli, klonk het. “Op dat moment zou iedereen die kwetsbaar is volledig gevaccineerd moeten zijn”, zei De Croo.

Ook voor de discotheken is er voorlopig nog geen concreet perspectief op heropening. “We zijn hen niet vergeten”, benadrukte De Croo, “maar in nachtclubs staan mensen zeer dicht bij elkaar, in een afgesloten ruimte en we zien dat ze in veel landen nog gesloten zijn”. Volgens de premier komt de discussie de komende weken mogelijk wel aan bod. “Vanaf het moment dat het kan zullen we ze geen week langer gesloten houden dan nodig, maar op dit moment kan het niet.”