In Nederland vervalt mondmaskerplicht grotendeels op 26 juni

In Nederland vervalt de mondkmaskerplicht grotendeels vanaf 26 juni, zo heeft aftredend premier Mark Rutte vrijdag op een persconferentie bekendgemaakt. De plicht geldt alleen nog op plekken waar het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is.

Op de vorige persconferentie luidde het nog dat het einde van de mondkapjesplicht niet meteen in zicht was. Het is namelijk een van de basismaatregelen, die volgens het openingsplan pas als laatste losgelaten zouden worden. Toen was daar nog geen datum voor bekend. Nu verdwijnt de mondmaskerplicht toch al grotendeels vanaf 26 juni. Alleen op plekken zoals het middelbare onderwijs, vliegvelden, stations, en in treinen en vliegtuigen blijft het verplicht. Ook voor contactberoepen vervalt de mondmaskerplicht, omdat daar registratie en een checkgesprek verplicht blijft.

Bezoek

Een andere versoepeling is dat mensen vanaf diezelfde datum weer onbeperkt mensen thuis mogen ontvangen. Ook buiten mag iedereen weer in groepen bij elkaar komen zonder beperking in aantal. De regering besloot vrijdag om de maximering los te laten. Wel geldt nog altijd dat er 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen.

Op dit moment geldt nog een maximaal toegestaan aantal van vier thuisbezoekers en vier mensen in groepen buiten.

Winkels, slijterijen en horeca mogen vanaf 26 juni ook weer na 22 uur alcohol verkopen. Het verkoopverbod vervalt vanaf dan, aldus Rutte. Eerder stond in het openingsplan dat de eindtijd voor de horeca zou verschuiven naar 0 uur, maar de regering laat een eindtijd nu volledig los.

Verder mogen nachtclubs hun deuren dus weer openen, zolang ze op een negatieve coronatest, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs controleren. Ook voor nachtclubs gaan de reguliere openingstijden gelden, zoals voor de coronacrisis. Een herstelbewijs laat zien dat je eerder corona hebt gehad.