Bij gelijke stand zijn zelfs penalty’s mogelijk in de groepsfase

Leo Van der Elst zet de beslissende penalty om tegen Spanje. Op Euro 2020 zijn strafschoppen in theorie mogelijk in de groepsfase.

Zondag begint de derde speeldag en wordt de eindstand in groep A al opgemaakt. Wat gebeurt er als twee, drie of vier landen met gelijke punten eindigen? In eerste instantie wordt dan naar de punten en de goals in het onderlinge duel gekeken. Pas als dat gelijk is, telt het doelsaldo uit álle groepsmatchen.

Opvallend: als twee teams onderling volledig gelijk eindigen en in de derde groepsmatch tegen elkaar spelen, nemen zij na 90 minuten strafschoppen. De kans dat dat voorkomt, is heel erg klein.