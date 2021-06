Diest

De coronacrisis drukt duidelijk haar stempel op de criminaliteitscijfers. Dat is donderdag gezegd op de politieraad van de politiezone Demerdal (Diest-Scherpenheuvel-Zichem) bij de voorstelling van het veiligheidsbeeld 2020. In totaal zijn vorig jaar in de politiezone 2.336 misdrijven geregistreerd. 63 % daarvan gebeurde in Diest. De criminaliteitscijfers liggen hoger dan in 2019, maar lager dan de jaren daarvoor.