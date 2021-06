Hoogrisicolanden aangeduid: verplichte quarantaine voor Belgen bij thuiskomst

Er geldt deze zomer een inreisverbod uit 27 landen waar het coronavirus nog welig tiert. Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd na afloop van het Overlegcomité. Belgen die uit een van die landen terugkeren, moeten in verplichte quarantaine.

“We moeten vandaag goed kijken of we de dijken waarmee we de vrijheid aan het herwinnen zijn, wel voldoende sterk houden”, zei Vandenbroucke. “Dat heeft onder meer te maken met het reizigersverkeer en met het gevaar van andere varianten.”

Daarom werd een lijst goedgekeurd van 27 landen. Belgen die daaruit terugkeren, zullen nog steeds een verplichte quarantaine moeten naleven. Voor mensen die hier niet wonen, geldt er een inreisverbod. Er is wel een uitzondering voor diplomaten en mensen in bijvoorbeeld het transport, maar ook voor hen geldt een quarantaine.

Op de lijst staan Botswana, Zuid-Afrika, Jordanië, Congo, Qatar, Nepal, Brazilië, Verenigd Koninkrijk, Bolivia, Paraguay, India, Uruguay, Georgië, Chili, Trinidad & Tobago, Colombia, Bangladesh, Oeganda, Argentinië, Zimbabwe, Swaziland, Lesotho, Namibië, Mozambique, Suriname, Peru, Pakistan

Tegen midden juli wordt ook een intenser systeem van contact tracing uitgewerkt, dat verder dan enkele dagen teruggaat.