Lissabon gaat dit weekend op slot uit vrees voor deltavariant

Buitenlanders mogen enkel in uitzonderlijke gevallen de hoofdstad binnen. Toeristen die in Lissabon landen om in een ander deel van het land op vakantie te gaan of bezoekers die naar huis terugvliegen, worden niet tegengehouden.

De Portugese regering wil voorkomen dat de coronasituatie ook in andere delen van het land verslechtert. Portugezen die buiten het hoofdstedelijk gebied wonen, moeten de komende dagen wegblijven.

Premier Antonio Costa verwierp de kritiek dat de maatregel overdreven is. Volgens hem is de lockdown terecht. “Als er geen actie genomen wordt, zullen de besmettingen opnieuw toenemen”, zei hij tijdens een bezoek aan de Belgische stad Brugge.

De autoriteiten menen dat de deltavariant, die voor het eerst in India ontdekt werd, de reden is voor de toename in het aantal besmettingen de afgelopen dagen.

Lissabon registreerde donderdag het hoogste dagcijfer sinds 19 februari, met 928 nieuwe besmettingen. De piek in de hoofdstad was goed voor ongeveer 75 procent van de 1.233 geregistreerde gevallen in het hele land, hoewel slechts 27 procent van de totale Portugese bevolking in het grootstedelijk gebied van Lissabon woont.