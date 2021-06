Eriksen werd ontslagen uit ziekenhuis en ging meteen op bezoek bij Deense ploegmakkers

© Pool via REUTERS

Christian Eriksen is ontslagen uit het ziekenhuis in Kopenhagen en bezocht intussen de selectie van Denemarken.

Eriksen werd na zijn aanval bijna een week ter observatie en onderzoeken in het Rigshospitalet in Kopenhagen gehouden, maar mocht vrijdag naar huis na een succesvolle operatie. Hij ging meteen op bezoek naar Helsingor, waar het Deense nationale team kamp houdt. Daarna reist hij door om tijd door te brengen met zijn familie.

“Bedankt voor alle berichtjes. Het is een geweldig gevoel”, stelt de middenvelder in een bericht van de Deense voetbalbond. “De operatie ging goed, en met mijzelf gaat het ook goed gezien de omstandigheden. Het was fantastisch om mijn ploegmakkers terug te zien na hun straffe wedstrijd tegen België donderdag. Ik zal ook maandag voluit supporteren tijdens de wedstrijd tegen Rusland.”