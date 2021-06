Roberto Martinez: “Of Romelu Lukaku start tegen Finland? We moeten kijken of hij fysiek voldoende gerecupereerd is”

De Rode Duivels krijgen een injectie aan kwaliteit én ervaring tegen Finland. Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en ook Thomas Vermaelen starten maandag in de basis. Het viertal komt allicht in de plaats van Leander Dendoncker, Yannick Carrasco of Thorgan Hazard, Dries Mertens en Jason Denayer. Een nettoverschil van bijna tweehonderd caps, met de bedoeling een zo sterk mogelijke ploeg aan de aftrap te brengen in de 1/8ste finales.