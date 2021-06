OVERZICHT. Deze nieuwe versoepelingen gaan al in op 27 juni

Het Overlegcomité heeft beslist dat een volgende reeks versoepelingen van de coronamaatregelen in gaat op 27 juni. We zullen meer mensen thuis mogen uitnodigen en ook op café kan er meer.

“We zijn op de goede weg.” Met die bemoedigende woorden opende premier Alexander De Croo (Open Vld) de persconferentie na het Overlegcomité. “We hebben de voorbije weken genoten van de eerste stap in het Zomerplan. Tegelijk zijn de coronacijfers in ons land erg goed. Dat zorgt ervoor dat we ons een stuk minder zorgen moeten maken.”

- Voor de horeca betekent dit dat klanten opnieuw met acht aan één tafel mogen zitten. Dat zowel binnen als buiten. Ook het gebruik van plexiglas, waar in het verleden al wat discussie rond bestond, is opnieuw toegestaan op buitenterrassen. Horecazaken mogen ook opnieuw tot 1 uur ’s nachts openblijven. En caféspelen zijn opnieuw toegelaten, maar er moet wel een mondmasker gedragen worden.

- Ook wordt vanaf 27 juni het samenscholingsverbod afgeschaft. En dat is goed nieuws voor de voetbalfans, want op die dag spelen de Belgen hun achtste finale op het EK voetbal.

- Thuis mogen we vanaf 27 juni ook opnieuw acht mensen ontvangen. Dat geldt ook gezinsvakanties in toeristische logies.

- Het Overlegcomité besliste ook dat er geen maximaal aantal aanwezigen meer zal zijn voor recepties en banketten. Maar zij moeten wel dezelfde regels als de horeca volgen. Dat wil zeggen dat tafels anderhalve meter uit elkaar moeten staan en dat er maximaal acht personen aan één tafel mogen zitten. Dansen op een huwelijksfeest zit er voorlopig dus nog niet in.

- De aantal aanwezigen tijdens erediensten blijft binnen op 200 en buiten op 400.

- Markten mogen doorgaan met 5.000 aanwezigen en eenrichtingsverkeer. In juli en augustus moet er nog steeds een mondmasker gedragen worden. Dezelfde regels gelden voor kermissen.

- Evenementen binnen mogen 2.000 toeschouwers ontvangen – denk aan culturele voorstellingen, muziekconcerten of sportwedstrijden. Sinds 9 juni was dat maximaal tweehonderd personen. Iedereen moet nog altijd een mondmasker dragen en op veilige afstand van elkaar zitten.

- Evenementen buiten, zoals voetbalwedstrijden, mogen tot 5.000 personen ontvangen als er gewerkt wordt het met Covid Safe Ticket.

- Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

- Je mag weer naar het werk, want telewerk is niet langer verplicht. Het blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen. Sinds 9 juni was één terugkomdag toegelaten, vanaf 1 juli mogen bedrijven en werknemers het beleid zelf bepalen.

- Geen beperkingen meer bij het winkelen. Tot nu toe mocht je maar met z’n tweeën naar de winkel.

- Jeugdkampen mogen weer met overnachting en met een maximum van 100 personen. Ook jeugdactiviteiten en het verenigingsleven mogen met datzelfde maximum weer op gang komen. Pre-testing wordt wel ten zeerste aanbevolen.

Het Overlegcomité wil daarnaast ook enkele zaken verduidelijken:

- Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot 18 jaar vergezeld worden één lid van hetzelfde gezin.

- Sanitaire infrastructuur, zoals kleedkamers en douches, mogen opnieuw gebruikt worden.

- Op grote evenementen mag er ook gewerkt worden met afhaalmaaltijden.

- Als er gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, zijn organisatoren niet verplicht om testinfrastructuur aan te bieden aan de ingang.

- De mondmaskerplicht vervalt bij outdoor-evenementen indien men neerzit.

Op vrijdag 16 juli vindt het volgende Overlegcomité plaats. “Dan zullen we bekijken of we veel van de nog overblijvende beperkingen kunnen afschaffen.”