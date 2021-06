Van meeslepend boek tot multifunctionele lamp: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Leestip

Veronique, coördinator: “Mijn leestip voor deze zomer: Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld. Wat een onwaarschijnlijk mooie zinnen en wat een verhaal. Geen spoilers, maar je blijft wezenloos achter met een gevoel van onbehagen nadat je werd meegezogen in de verboden liefde van een 47-jarige veearts voor een meisje van 14. Een boek dat lang blijft nazinderen.” 24,99 euro

www.passaportabookshop.be

Voor aan de bar

Lien, redacteur: “Na het zonnen verkoeling zoeken aan de bar doe ik het liefst niet alleen in een bikini. Daarom deze kleurrijke cover-up.” 89 euro.

www.outrancefashion.be

Stoere pop

Ann, eindredacteur: “Voor een vriendinnetje van de dochter dat per se een Barbie voor haar verjaardag wil, maar eigenlijk helemaal niet te vinden is voor roze, strikjes en frutsels: de coolste Barbie van allemaal. Mogelijk koop ik er ook nog stiekem eentje voor mezelf. Euh: voor mijn dochter, bedoel ik.” 16,79 euro.

www.bol.com

Slimme lamp

Aafje, vormgever: “Een leeslamp voor op reis nodig? Gologi heeft er een gemaakt die ook kan dienen als kampeerlantaarn. Handig voor zowel late lezers als nachtelijke wandelaars.” 27,50 euro.

www.bol.com

Degelijk shirt

Lise, adjunct-chef: “M’n mama begint al een paar weken te pas en onpas over “dat mooie witte T-shirt” dat ik heb, en of ik dat misschien wil uitlenen voor tijdens haar vakantie? Een vrij dik exemplaar, met mooie halslijn – ook een collega vroeg er al eens naar. Ik heb het ook in wat andere kleuren, allemaal even fijn om te dragen. Van Arket had ons moeder wel nog nooit gehoord en online shoppen is haar ding niet. Dus stiekem besteld voor haar. Niks beter dan onverwachte cadeautjes.” 39 euro.

www.arket.com

Luchtige rok

Veronique, coördinatrice: “De zwoele zomerse dagen doen me snakken naar lichtere stoffen. In mijn favoriete boetiek vond ik deze geweldige rok van het Belgische Four Roses. Ideaal met sneakers, instekers en sandalen.” 119 euro.

www.boetiekplume.be

Vakantiesandalen

Lien, redacteur: “Net op tijd realiseerde ik me dat er in Santorini wel heel veel trappen zijn. Een paar sandalen zonder hak kan dan ook niet ontbreken in mijn bagage.” 417 euro.

www.giuseppezanotti.com