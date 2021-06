Hondenclub Kringgroep 40 Riemst organiseert BOP-wedstrijd

Door corona werd vorig jaar deze wedstrijd noodgedwongen uitgesteld naar het najaar, nl. op 10 oktober en meteen was dat de laatste BOP-wedstrijd van 2020. Want opnieuw kwam corona roet in het eten gooien.Op 9 juni kregen ze dan groen licht om hun wedstrijd te organiseren. Er deden in het totaal 44 Duitse Herdershonden uit heel Vlaanderen mee, waarvan 5 van de hondenclub van de organiserende vereniging. Ze werden ingedeeld in 3 categorieën, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Elke hond werd door 2 juryleden beoordeeld en wedstrijdleider Mark Chauvaux leidde alles in goede banen.Alle honden die hadden deelgenomen, waren geslaagd.Op het einde van de dag blikte Servais Coenegrachts, de voorzitter van Kringgroep 40 Riemst, dan ook tevreden terug op een zeer geslaagde dag waar alle honden hun beste pootje hadden voorgezet.Een mooiere start van het BOP-seizoen konden ze zich niet wensen.