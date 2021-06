Opgedoken epitaaf van Tongerse kanunnik tentoongesteld in het Teseum

Het altaar bestaat uit een eikenhouten retabelkast met twee luiken. Op de buitenzijde staan moeder Maria met kind en een heilige bisschop (vermoedelijk de heilige Maternus). In het midden verschijnt een mooi en rijkelijk verguld Mechels huisretabel in albast. Het stelt de Geseling van Christus voor. Aan de linker binnenzijde bevindt zich de naakte Job, die aangevallen wordt door de duivel, en zijn echtgenote. De knielende man met wit koorhemd op de rechter binnenzijde is kanunnik Salomon Henrici. Wellicht is hij omstreeks 1593 oud of ziek en laat het epitaaf ter nagedachtenis vervaardigen. Salomon Henrici is een van de belangrijke kanunniken die ervoor heeft gezorgd dat we veel weten over het Tongerse kapittel, het bestuurscollege van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Hij wordt in 1574 kanunnik in Tongeren. In de jaren 1583 tot 1595 kopieert hij alle belangrijke documenten over het kapittel en rangschikt de originelen chronologisch in cartularia (register van oorkonden en akten). Een écht monnikenwerk. Het register, bewaard in het Tongerse Stadsarchief, is ook tijdelijk tentoongesteld in het Teseum.Burgemeester Patrick Dewael: “Het Teseum en The Phoebus Foundation hebben opnieuw de handen in elkaar geslagen. Na de succesvolle tentoonstelling over koptische kunst in de schatkamer van het Teseum in 2018 hebben we dit altaarstuk van onze Tongerse kanunnik in bruikleen gekregen. We zijn trots dat we dit prachtig kunstobject kunnen tentoonstellen.”An Christiaens, schepen van cultuur en toerisme: “Het epitaaf van Salomon Henrici past mooi in ons project van ENCLOSED met als centrale verhaal dat van het kapittel en de kloosterarchitectuur. In het najaar brengt het Teseum, als kers op de taart, een publieksvriendelijke publicatie uit over het Tongerse kapittel. Deze Tongerse kanunnik krijgt er alvast een plekje in.”