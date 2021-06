Kleuters fleuren troostplek op met tekeningen

Eerder dit jaar opende Ferm in Binderveld een troostplek voor de nabestaanden van coronaslachtoffers. Ook de kinderen van de derde kleuterklas van de lokale school ’t Goudhaantje kwamen op bezoek.

Voor hun bezoek hadden de kleuters in de klas tekeningen gemaakt over hoe ze zelf als kinderen de coronacrisis hebben ervaren. Die werkjes krijgen nu tijdelijk een plekje op het paneel aan de troostplek. “Een heel mooi initiatief van de school. We willen graag alle juffen, en natuurlijk ook de kinderen, bedanken voor hun moeite inzet”, zo reageert Claire Kempeneers namens Ferm. De organisatie trakteerde daarom ook alle aanwezigen op een frisdrankje tijdens het bezoek.