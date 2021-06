Wouter Beke: “Tegen 11 juli eerste prik voor alle volwassen Vlamingen zeer realistisch”

Bij de start van de vaccinatiecampagne had de Vlaamse regering vooropgesteld dat tegen 11 juli alle volwassen Vlamingen een eerste dosis van een coronavaccin aangeboden zouden krijgen. Het heeft er nu alles van weg dat het “heel realistisch” wordt die doelstelling te halen. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vrijdag gezegd tijdens de wekelijkse persbriefing van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Die drempel halen is van ontzettend groot belang voor de groepsimmuniteit.”

De vaccinatiegraad voor de volwassen Vlamingen nadert intussen de 70 procent. Tegen 21 juni moet dat doel gehaald zijn. Daarmee is Vlaanderen op Europees niveau de tweede best scorende regio, volgens Beke. Enkel Malta doet nog beter, maar de CD&V’er merkt op dat Vlaanderen daar in een nek-aan-nekrace met het eiland in de Middellandse Zee zit.

De twee volgende weken worden nog veel eerste dosissen gezet - 830.000, tegenover 280.000 tweede dosissen. Juli wordt dan de maand die zo goed als uitsluitend in het teken zal staan van tweede prikken, met in de eerste week van juli meer dan 550.000 tweede dosissen en een terugval naar goed 300.000 in de week daarop. In de volgende weken nemen de tweede dosissen weer sterk toe, als de verwachte leveringen inderdaad aankomen.

Daarmee zit de Vlaamse vaccinatiecampagne in het spoor van wat begin dit jaar uitgetekend werd. Er was de tegenvaller van het Janssen-vaccin, maar aan de andere kant waren er ook meevallers, zodat er toch een evenwicht ontstond.

De staart van de vaccinatiecampagne is vandaag nog onvoorspelbaar, maar het Agentschap Zorg en Gezondheid maakt zich sterk dat tegen 11 juli de campagne in de buurt van de 18-jarigen komt. Hoe dicht bij die leeftijd ze op die datum zullen landen, is afhankelijk van regionale verschillen en hangt daarnaast af van de vaccinatiegraad.

In de groep van de 25- tot 29-jarigen hebben drie op de vier intussen hun uitnodiging gekregen, en ook in de jongere leeftijdsgroepen is de uitnodiging voor enkele tienduizenden al onderweg.

Belang Qvax

Omdat in juli vooral tweede dosissen gezet worden, zullen de uitnodigingen nu aan een trager tempo verstuurd worden. Het Agentschap benadrukt daarom het belang van de Qvax-lijst. Via dat platform hebben zich intussen al 80.000 Vlamingen kandidaat gesteld om het coronavaccin van Janssen te krijgen. Van hen zijn er al 4.000 uitgenodigd. De komende weken zullen dat vooral Vlamingen onder de 25 zijn, omdat de 25-plussers binnenkort sowieso voor een vaccin uitgenodigd worden.

Behalve de problemen met het Janssen-vaccin blijven er zorgen over de leveringen van het AstraZeneca-vaccin. De levering van deze week is opnieuw vertraagd, en mogelijk komt de voor volgende week verwachte grote levering ook met vertraging. “We wachten op die grote levering om het interval van 12 weken in te korten”, zei Beke. “Maar dat engagement kunnen we pas aangaan als we weten dat die vaccins er zijn. We willen dat doen, en er is daarvoor al contact gelegd met IT-leverancier Smals.”