Bijna weer reizen buiten Europa: waar kunnen we naartoe en wat als je vaccin er niet aanvaard wordt?

Toeristen uit Amerika en Thailand zijn opnieuw welkom in Europa. Althans, zo besliste de Europese Unie afgelopen week. Maar dat is buiten de lidstaten gerekend. Die kiezen immers zelf of ze toeristen van buiten Europa toelaten en of hun inwoners mogen afreizen. Ook in ons land liggen enkele voorstellen op tafel. “Reizen naar Amerika zal niet zo heel lang meer duren”, klinkt het in verschillende kringen. Maar zelfs al kunnen we weer verder uit ons kot, het zal opletten zijn voor addertjes onder het gras.