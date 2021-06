Zonhoven/Oudsbergen

De 27-jarige Genkenaar S. F. is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot acht jaar cel. Hij is de spilfiguur in een mislukte plundering van een Zonhovense cannabisplantage waarna 19 schoten werden gelost. Een achtervolging eindigde uiteindelijk in een zwaar ongeval in Oudsbergen.