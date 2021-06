Ook Twenty One Pilots en Faith No More op Rock Werchter 2022

De organisatie van Rock Werchter heeft vrijdag twee nieuwe namen voor het festival gelost: Twenty One Pilots en Faith No More zijn aan de affiche toegevoegd. Eerder was al bekend dat Pearl Jam op de wei van Werchter zou spelen, en ook Metallica is een van de headliners.

“Twenty One Pilots is een van de grootste succesverhalen van de 21ste eeuw. Hun doorbraak ‘Blurryface’ uit 2015 is het eerste album in het digitale tijdperk waarvan alle nummers volgens de Amerikaanse certificering op zijn minst goud zijn. Josh Dun en Tyler Joseph zijn ook rasentertainers”, zegt de organisatie. “En met Faith No More staat een band ‘hors categorie’ op de planken. De groep is niet alleen bijzonder, ze heeft ook een groot historisch belang. Het motto van de vijf is vrijheid, de uitkomst is moderne metal.”

De twee groepen staan beiden op zaterdag 2 juli 2022 op het festival. Pearl Jam is headliner op donderdag 30 juni, Metallica op vrijdag 1 juli. Het festival sluit af op zondag 3 juli.

Dit jaar is de editie van de drie festivals op de wei van Werchter, naast Rock Werchter is er TW Classic en Werchter Boutique, geschrapt vanwege de coronapandemie. In de plaats is er een coronaveilig alternatief op poten gezet, onder de noemer ‘Werchter Parklife’. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van de volledige maand juli worden er concerten georganiseerd, met telkens een maximum van 2.500 bezoekers. Veel van die concerten zijn ondertussen al uitverkocht of toe aan de laatste tickets.

De ticketverkoop voor Rock Werchter 2022 start op woensdag 23 juni.