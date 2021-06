ROYALS. Vertederende verrassing voor de Queen, opmerkelijke bijnaam bij de Oranjes

Het vertrek van prins Harry en Meghan Markle als senior royals van de Britse koninklijke familie heeft veel losgemaakt en nu heeft die stap terug ook een koninklijke tentoonstelling beïnvloed. Us weekly schrijft dat Harry’s officiële titel – his royal highness – onlangs verwijderd werd uit de expo rond zijn moeder prinses Diana, die momenteel loopt in Kensington Palace. Blijkbaar hing bij de opening van de tentoonstelling een bordje met de tekst: “Uitgeleend door zijn koninklijke hoogheid de hertog van Cambridge (prins William) en zijn koninklijke hoogheid de hertog van Sussex (prins Harry). Dat plaatje is intussen bijgewerkt. Sinds 10 juni is ‘zijn koninklijke hoogheid’ geschrapt voor de titel ‘hertog van Sussex. “Wegens een administratieve fout, waarvoor The royal collection trust verantwoordelijk was, waren de labels onjuist en werden ze bijgewerkt”, luidt het officiële statement.

© ISOPIX

De Britse koningin Elizabeth II heeft er zware maanden opzitten. Ze verloor haar wederhelft prins Philip en moest erna ook Fergus, een dorgi puppy, laten gaan wegens een hartprobleem. Nu hebben Prins Andrew en zijn dochters Beatrice en Eugenie de 95-jarige vorstin een nieuwe puppy van hetzelfde ras cadeau gedaan. Het hondje is zes weken oud en naar verluidt is de queen door het dolle heen. De datum waarop ze de viervoeter hebben geschonken was heel symbolisch: de koningin mocht de puppy in haar armen sluiten op 10 juni, de dag dat haar echtgenoot honderd zou zijn geworden.

Minder nieuws voor Meghan Markle, meer bepaald voor de vrouw van prins Harry als schrijfster. Haar kinderboek, The bench, werd deze week gelanceerd, maar is er niet in geslaagd om de top 50 van bestverkochte boeken in het Verenigd Koninkrijk te halen. Er werden naar verluidt slechts 3.212 exemplaren van verkocht. The bench is gebaseerd op een gedicht dat Markle schreef voor haar man, prins Harry, ter gelegenheid van zijn eerste Vaderdag na de geboorte van hun eerste kind. Het succes blijft dan misschien wel uit, de verkoop levert Markle toch iets op … Kinderboeken hebben qua verkoop namelijk een langere levensduur. Bovendien kan uitgeverij Penguin het verhaal wereldwijd uitbrengen. “Ik denk dan ook dat ze op lange termijn denken”, zegt expert Tom Tivan in The sun. “Een lang volgehouden verkoop van enkele duizenden exemplaren per week is ook winstgevend, en zou ertoe kunnen leiden dat het koppel een deal voor meerdere boeken kan tekenen, zoals voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn echtgenote Michelle dat deden.”

in de boekhandel — © ISOPIX

In Nederland heeft gravin Eloise, dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, een bijzondere bijnaam. Omdat ze heel actief is op de socialenetwerksite Instagram, wordt ze weleens een ‘gravinfluencer’ genoemd. Dat vindt de 19-jarige zelf heel grappig omdat ze zich niet in die term herkent. “Ik ben gewoon Eloise”, zei ze tegen persagentschap ANP. Ter info: de tiener heeft een serieuze aanhang op het platform. Meer dan 260.000 mensen volgen haar avonturen.

© ISOPIX

In eigen land was er aandacht voor koning Filip, die de voetbalwedstrijd Denemarken-België volgde vanuit de tribune in Kopenhagen. Toen de camera in het Parken-stadion voor de wedstrijd op hem werd gericht, viel op dat het Belgische staatshoofd het volkslied, de Brabançonne, op geheel eigen wijze bracht. De vorst hield zijn hand daarbij op de rechterborst en niet op het hart. Een vaststelling die ook heel wat kijkers niet ontging, want op Twitter regende het reacties op het tafereel.