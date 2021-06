Vrouw laat zich overhalen om glijbaan op speelplein uit te proberen, maar dat loopt niet goed af: “Ze is naakt!”

Volwassenen die met kinderen een speelplein bezoeken, voelen soms de drang om zelf een speeltuig uit te proberen, meestal met alle gevolgen van dien. De Schotse vrouw in bovenstaande video voelde die drang niet, maar liet zich toch overhalen door haar nichtjes om op de glijbaan te gaan zitten. Dat liep al snel fout toen het shirt van Yvonne (56) bleef haken aan het ding en ze zich per ongeluk uitkleedde toen ze naar beneden gleed. “Mijn dochtertje schreeuwde: ‘Ze is naakt!’”, aldus haar nicht Louise. “Het was hilarisch.” De video werd al talloze keren bekeken op sociale media.