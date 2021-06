Kick-off ‘VKW goes Padel’ op Excelsior Hasselt

Op vrijdag 11 juni was Excelsior Hasselt gastheer voor de kick-off van ‘VKW goes Padel’. Dat is het nieuwste netwerk-event van de werkgeversorganisatie.

Excelsior Hasselt kon meteen uitpakken met hun allernieuwste padelterreinen en schitterend uitgebreid terras. Het werd een geslaagde start en Excelsior zal als thuishaven dienen voor ‘VKW goes Padel’. Hiermee wil VKW Limburg ondernemers, bedrijfsleiders en managers die gepassioneerd zijn door padel en tennis in een sportief kader samenbrengen. Dit evenement zal een paar keer per jaar herhaald worden. Ingrediënten: padel, hapjes, drankjes en sociale contacten. De eerste editie bleek alvast een schot in de roos. Wordt vervolgd.