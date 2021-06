José Mourinho neemt geen blad voor de mond over Eden Hazard: “Hij is een geweldige voetballer die verschrikkelijk traint”

José Mourinho heeft voor het Britse radiostation talkSPORT zijn licht laten schijnen over de Rode Duivels op het EK en Eden Hazard in het bijzonder. De aanvaller van Real Madrid deed ruim een halfuur mee in de zege tegen Denemarken, maakte een goede indruk en gaf de assist voor de winning goal van Kevin De Bruyne. “Toen hij naar Real Madrid ging, dacht ik dat hij de Gouden Bal zou winnen”, aldus Mourinho.

Mourinho had Hazard twee jaar onder zijn hoede bij Chelsea en kreeg de vraag hoe de Belg echt is. “De waarheid is dat hij een geweldige speler is die verschrikkelijk traint”, nam de Portugese coach geen blad voor de mond. “Je kan je alleen maar inbeelden hoe goed hij zou zijn moest hij een professionele ingesteldheid hebben op training.”

“Hij is een geweldige jongen, een ongelofelijke familieman. Hij lijkt niet te passen in deze generatie voetballers. Hij is heel stil en alleen maar bezig met zijn familie, zijn kinderen, zijn ouders, een rustig leventje. Maar hij stapt elke morgen het veld op en… hij werkt niet veel. Tijdens de match zie je bij hem niet de vrucht van een hele week hard werk, maar van zijn pure talent.”

Gouden Bal

Mourinho onthulde ook dat hij verwacht had dat Hazard nog beter zou worden na zijn transfer naar Real Madrid. “Toen hij ging, dacht ik dat hij bij de grootste club ter wereld die enorme druk zou voelen om altijd top te zijn. Ik dacht dat hij de Gouden Bal zou winnen omdat hij geweldig is. Maar als het op fitheid, snelheid, conditie aankomt, zou hij veel beter kunnen met de juiste trainingsarbeid.”

Toch gelooft The Special One nog in een glansrol voor Hazard op dit EK. “In Madrid is hij in een negatieve dynamiek geraakt door zijn blessures en dat heeft hem waarschijnlijk geraakt. Maar nu zit hij weer bij de Rode Duivels en je kan voelen dat hij een goede relatie heeft met Roberto Martinez. Volgens mij zal België het EK afsluiten met Eden, De Bruyne en Witsel allemaal in de basis én op de top van hun kunnen.”