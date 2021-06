Finse truitjes helemaal uitverkocht voor match tegen Rode Duivels na nu al historische EK-campagne

De truitjes van de Finse nationale voetbalploeg zijn helemaal uitverkocht, zowel online als in de fysieke winkels. Dat heeft de Finse voetbalbond bekendgemaakt in de aanloop naar de wedstrijd tegen de Rode Duivels van komende maandag.

Voor de Finnen schrijft hun nationale elf nu al voetbalgeschiedenis, want hun deelname aan de groepsfase van het EK is pas de eerste ooit. Ze wonnen ook meteen hun eerste wedstrijd tegen Denemarken, al was dat wel met het nodige geluk. De 1-0 kwam er door hun enige schot op doel in de match.

“We hadden meer dan 22.000 truitjes besteld, een veelvoud van voorgaande jaren”, zegt verkoop- en marketingdirecteur Mikko Varis van de Finse voetbalbond. “Onze inkomsten uit shirtverkoop zijn nu meer dan vertienvoudigd.”

Na twee speeldagen in groep B staan de Finnen op een gedeelde tweede plaats met drie punten. Maandag om 21u nemen ze het op tegen België.