Hasselts burgemeester Vandeput na schrappen Tomorrowland: "Pukkelpop kan gewoon plaatsvinden"

Pukkelpop zal doorgaan, de Hasseltse burgemeester heeft het volste vertrouwen in de coronahandhaving en de openbare orde rond de festivalweide in Kiewit. De ervaring en politiemacht in Hasselt is ook stukken groter dan in Boom en Rumst waar de burgemeesters gisteren de stekker uit Tomorrowland trokken. Het dancefestival kreeg groen licht van de regering, maar nu een njet van de lokale burgervaders. Steven Vandeput stelt de Pukkelpoppers gerust.

LEES OOK. Rond de tafel zitten bleek geen optie: hoe organisatie Tomorrowland koud gepakt werd