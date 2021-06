De Voetbalbond heeft de kalenders voor volgend seizoen bekendgemaakt. In de tweede amateurliga staat op de openingsspeeldag meteen de Hasseltse derby tussen Hades en Sporting Hasselt op het programma. Ook in 2A (Turkse-Anadol), 2B (Meeuwen-Louwel), 3B (SLW Maaseik - Neeroeteren) en 3C (Vliermaal - Kortessem) staan meteen streekderby’s geprogrammeerd. Het seizoen wordt op gang getrapt in het weekend van 4 en 5 september.