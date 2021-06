LIVE. Wie volgt Dries De Bondt op als Belgisch kampioen wielrennen?

Zondag is het weer zover. Amper 271 dagen nadat Dries De Bondt zich Anzegem tot nationaal kampioen kroonde, is de driekleur opnieuw vacant. Door de coronacrisis is het mandaat van de uittredende kampioen het kortste geweest van deze eeuw, terwijl zijn voorganger en ploegmaat Tim Merlier de langste periode kreeg als kampioen van Gent 2019. Diezelfde Wortegem-Petegemnaar is op papier de topfavoriet van BK Waregem 2021, maar wat stelt dat voor in een kampioenschap dat dikwijls de vreemdste wedstrijd van het jaar is. Volg de wedstrijd hier live van start tot finish!