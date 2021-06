LIVE. Kan Turkije toernooi redden met zege tegen Zwitserland?

Het is niet het toernooi van de Turken. — © EPA-EFE

Met Italië-Wales en Zwitserland-Turkije staan vandaag (aftrap om 18 uur) de laatste wedstrijden in groep A op het programma. Straks weten we dus wie doorstoot naar de achtste finales en wie zonder pardon naar huis moet terugkeren. Hier zit u op de eerste rij voor de clash tussen Turkije en Zwitserland. Pakken de Turken hun eerste punten van het toernooi? Of sturen de Zwitsers hen met een pijnlijke 0 op 9 terug naar huis? Volg het hier live.