Voor 40 euro draag je hetzelfde topje als topmodel Gigi Hadid

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid heeft zich nog eens in het openbaar vertoond in een zomerse outfit. Ze combineerde een gehaakt topje met een okergele broek. De top shopte ze bij de Spaanse keten Mango en het bedrag op het prijskaartje is vriendelijk voor de portemonnee: voor veertig euro kun je de creatie zelf aan.

Het topje met korte, zwierige mouwen is versierd met een seventieskraag. Verschillende afbeeldingen van bloemen maken het vintage ontwerp extra fleurig. Gigi Hadid combineert het stuk met een okergele broek van French Connection, een neutrale witte handtas, witte slippers, een zonnebril én een mondmasker.

Hoewel de kleding van beroemdheden vaak een aardige duit kost, is dit topje niet van een of ander luxe modehuis. Hadid kocht het bij de keten Mango, en ook in de Belgische webshop is het nog in elke maat beschikbaar voor 39,99 euro om precies te zijn. Toch liever een ander kleur? Het bovenstuk is ook nog verkrijgbaar in het kaki met dezelfde bloemenprint.

Hieronder vind je onze selectie van nog meer gehaakte tops en shirtjes: