Belgian Lion Thomas Akyazili verlaat Bahcesehir College voor Merkezefendi

De pointguard van de Belgian Lions sloot in het seizoen 2019-2020 aan bij Bahcesehir College. Hij verlaat nu de club waar hij twee seizoenen speelde om zich aan te sluiten bij een andere Turkse club. Merkezefendi.

Merkezefendi speelde vorig seizoen in de tweede divisie in Turkije maar won de titel met 22 overwinningen in 30 wedstrijden, waardoor de club volgend seizoen in de eerste divisie mag uitkomen. Dit jaar had de voormalige pointguard van Antwerp een gemiddelde van 3,7 punten, 1,9 rebounds en 0,9 assists in de competitie.