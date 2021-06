OVERZICHT. We mogen er zeker van zijn: vanaf 1 juli gelden deze versoepelingen

In vier stappen naar een normaler leven. Dat beloofde het Overlegcomité ons op 11 mei. Maar er waren voorwaarden aan gekoppeld, waaronder de vaccinatiegraad en het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg. Omdat het er intussen goed uitziet, mogen we er stilaan zeker van zijn: dit zijn de versoepelingen die vanaf 1 juli zullen gelden.

Indien 6 op de 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 Covid-bedden op intensieve zorg. Zo klonk het in de voorwaarden die behaald moeten zijn om op 1 juli verder te versoepelen, nadat op 9 juni al de cafés, kermissen en bioscopen open mochten.

Vandaag al kregen 5,9 miljoen mensen een eerste dosis van een vaccin – 64 procent van de volwassen bevolking is dat. En op intensieve zorg liggen nog maar 247 mensen, in de ziekenhuizen is er nog steeds een dalende trend. Dus het ziet ernaar uit dat die versoepelingen ook gewoon doorgaan.

Over deze extra versoepelingen is quasi iedereen het eens:

Horeca mag wellicht open blijven tot 1 uur ’s nachts, tafelen zal kunnen met 8. mag wellicht open blijven tot 1 uur ’s nachts, tafelen zal kunnen met 8. Alleen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) sputtert over die grote tafels nog wat tegen.

Die nieuwe ‘ regel van acht ’ zou wel ook doorgetrokken worden naar de privécontext. Daardoor mag je thuis acht mensen mogen ontvangen in plaats van vier nu, kinderen niet meegeteld.

Het voorstel over het maximale aantal aanwezigen op huwelijken , begrafenissen en erediensten zal nog eens verdubbeld worden. Naar 400 personen binnen en 800 personen buiten dus.

Dit ligt ook nog op tafel:

Het maximale aantal aanwezigen op evenementen dat in mei was afgesproken (2.000 binnen en 2.500 buiten) wordt mogelijk nog verder opgetrokken.

Er komen mogelijk strengere regels over reizen naar landen waar een variant van het coronavirus de ronde doet.

Er zal ook nog gepraat worden over de verdere versoepelingen vanaf 30 juli en 1 september. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil vanaf 1 september de sociale afstand en de mondmaskers loslaten.

Dit is wat op 11 mei al werd aangekondigd: