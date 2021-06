Lotto Soudal trekt met “sterkst mogelijke ploeg” naar de Tour: Caleb Ewan kopman, met Belgen voor ritzege

“We vaardigen onze sterkst mogelijke ploeg af”, vertelt Lotto Soudal General Manager John Lelangue. “Het overgrote deel van onze renners is in topvorm uit de Dauphiné en Baloise Belgium Tour gekomen. Het is overduidelijk dat Caleb Ewan onze absolute en terechte kopman is. Ik zie wel zes of zeven ritten waar sprinters het onder mekaar kunnen uitmaken voor de ritzege. Calebs vaste trein, met Jasper De Buyst en Roger Kluge, werd in de Baloise Belgium Tour met succes uitgebreid met Harry Sweeny en Tosh Van der Sande, een combinatie die - eerder dit jaar - ook al succesrijk was in de UAE Tour.”

“De overige drie plaatsen zijn ingenomen door vrijbuiters”, vervolgde Lelangue. “Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en Brent Van Moer zullen in de niet-sprintersritten gaan voor ritzeges. Zoals we ze kennen: met bravoure en veel durf. Wij vertrekken alvast erg optimistisch naar Brest.”

Voor Lotto Soudal betekent het de 37e deelname aan de Ronde van Frankrijk. De Belgische formatie behaalde er in die periode al 39 ritoverwinningen.

Selectie: Jasper De Buyst (Bel), Thomas De Gendt (Bel), Caleb Ewan (Aus), Philippe Gilbert (Bel), Roger Kluge (Dui), Harry Sweeny (Aus), Tosh Van der Sande (Bel) en Brent Van Moer (Bel).