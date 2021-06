Hongerige specht verpest wetenschappelijk onderzoek door wildcamera te vernietigen

Een hongerige en wantrouwige specht heeft het onderzoek van enkele wetenschappers in het Russische Nizhne-Svirsky natuurreservaat verpest. De vogel vernielde een wildcamera die beweging moest monitoren in het reservaat. De camera is vermomd als een stuk hout waardoor de specht erin pikt om op zoek te gaan naar insecten. De specht ontdekt dat er geen insecten te vinden zijn en keert dagelijks terug om de aanval in te zetten op het apparaat. Wanneer de camera eindelijk vernield is, verliest de specht zijn interesse.

(tact)