Plopsaland De Panne zoekt dringend personeel: bonussen tot 10.000 euro

Plopsaland De Panne is dringend op zoek naar ruim 500 medewerkers. Met de zomervakantie in aantocht en de mogelijke versoepelingen van de capaciteiten, kampt het park momenteel met een groot personeelstekort, zo meldt het vrijdag. De Plopsa Group voert voor alle vaste vacatures ook opnieuw de “sign-on bonus” in. Hiermee wil de groep potentiële werknemers overtuigen om voor Plopsa te kiezen, door een bonus toe te kennen bij ondertekening van het contract. Die bonus kan, afhankelijk van het contract, tot 10.000 euro oplopen.