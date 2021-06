Met beste elf of kansen voor invallers?

Europees kampioen worden – in de allereerste plaats. En EK-topschutter worden, op de tweede plaats. Romelu Lukaku laat er weinig twijfel over bestaan wat zijn prioriteiten zijn op dit EK. Ook in de “minder belangrijke” wedstrijd tegen Finland wil Big Rom koste wat het kost aan de aftrap staan.