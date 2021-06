Brussel en heel Frankrijk kleuren nu ook oranje op Europese coronakaart

Donderdag in de vooravond kleurde Brussel nog altijd rood na de wekelijkse update van de coronakaart door het ECDC, terwijl de positiviteitsratio en de incidentie geschikt waren voor een code oranje. Later op de avond werd een correctie aangebracht door het ECDC.

De fout vloeit voort uit een aanpassing van de voorwaarden van de kleurcodes, waarmee bij de eerste update geen rekening wasgehouden. Kleurcode oranje kleur vereist nu een positiviteitsratio tussen 1 en 4 procent en een incidentie tussen 75 en 200 per 100.000 inwoners, in plaats van 150 voorheen. Brussel, met een incidentie van 165 per 100.000 inwoners, werd daarom eerst in het rood aangegeven, zoals bij de oude normen het geval zou zijn geweest. Ook Frankrijk is na deze correctie volledig in kleurcode oranje overgegaan.

De Europese kleurcodes zijn een aanwijzing voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen bij terugkeer, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. De overgang van rood naar oranje voor België betekent dus dat die regels minder streng worden. Ook wordt met de kleuren rekening gehouden voor het toelaten van reizigers in het eigen land.