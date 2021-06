Steven Van Gucht: “Eind juni kan België groen kleuren”

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft stevig afnemen. Er liggen nog 555 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (-32%), van wie er 236 op intensieve zorg liggen (-22%).

“De indicatoren zitten in ‘vakantiemodus’ en evolueren goed”, zegt de Franstalige viroloog Yves Van Laethem (Sciensano). “De goede trend hebben we te danken aan het weer, de vaccinaties maar ook nog steeds aan ons gedrag. We moeten wel voorzichtig blijven. De vaccinaties gaan vlot, maar zijn zeker nog niet voorbij. Iets meer dan de helft van alle Belgen heeft een eerste dosis gehad, bijna een derde (28,9 procent) is nu volledig gevaccineerd. Dat wil zeggen dat ook veel mensen nog onvoldoende beschermd zijn. Ondanks de zomer en de vaccinaties kan de trend weer keren. Wat we zien in het Verenigd Koninkrijk moeten we hier zeker vermijden.”

“Voorzichtig zijn moet vooral bij bijeenkomsten binnenshuis, sportactiviteiten en vakanties naar het buitenland.”

“Rond 29 juni kunnen we een incidentie bereiken die lager is dan 50 gevallen per 100.000 inwoners, dat betekent dat België groen kan kleuren”, vult viroloog Steven Van Gucht aan. “Deze week kleuren we voor het eerst oranje.” De daling van het aantal besmettingen is momenteel het meest uitgesproken bij de tieners en de vijftigers.

“Deltavariant kan mogelijk dominant worden”

De grootste bezorgdheid blijft de Deltavariant. “Er is een graduele opkomst van de Deltavariant (de zogenaamde Indiase variant, red.) in ons land”, zegt Van Laethem. “Vorige week bleek 3,9 procent van de gevallen de Deltavariant te zijn, de week voordien 1,3 procent en nu 6,1 procent. Het is mogelijk dat de Deltavariant dominant wordt in ons land in de komende weken. Zolang het absoluut aantal besmettingen laag blijft en de vaccinatiegraad snel stijgt, kan de impact beperkt blijven.”

(fc, evg)