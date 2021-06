Sergio Busquets keert na coronabesmetting terug in Spaanse EK-selectie

De 32-jarige middenvelder van FC Barcelona, die geen verschijnselen kreeg, reist normaal met de selectie mee van het trainingskamp in Madrid naar Sevilla, waar Spanje zaterdag in zijn tweede wedstrijd Polen partij geeft.

Busquets testte in aanloop naar het EK positief en moest tien dagen in isolatie. Die besmetting zorgde voor heel wat paniek in het Spaanse kamp en verstoorde de laatste rechte lijn tot de toernooistart stevig. In hun eerste groepswedstrijd beten de troepen van bondscoach Luis Enrique, zonder Busquets dus, hun tanden in een snikheet Sevilla stuk op Zweden (0-0). Ook Polen kende een valste start met een 1-2 nederlaag tegen Slovakije.