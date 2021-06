Nieuwe mogelijkheden voor watersporters aan de Paalse Plas

Zo zijn langeafstandzwemmers welkom en kan men de vergunning om te vissen of om aan watersport te doen nu makkelijk aanvragen via www.webshoptoerismeberingen.be. Vissers en individuele watersporters dienen zich immers verplicht aan te melden. Dit kan online of fysiek op het toeristisch onthaal. Schepen van Recreatie Jessie De Weyer licht toe: “Door zicht te krijgen op de vele gebruikers, kunnen we onveilige situaties vermijden. Beringenaren kunnen, zoals voorheen, gratis genieten van de faciliteiten; sporters van buiten Beringen die geen lid zijn van een lokale watersportclub betalen 30 euro per vaartuig of visvergunning.”Daarnaast is het ook mogelijk om deze zomer aan langeafstandszwemmen te doen. “Reddend Zwemmen Beringen staat in voor de organisatie van die openwatertrainingen”, voegt schepen van Sport Tijs Lemmens toe. “Dankzij middelen voor nieuwe sportdisciplines lieten we over een afstand van 500 meter boeien plaatsen. Binnen bepaalde tijdstippen kan men daar zwemmen.”De stad hoopt hiermee tegemoet te komen aan de grote vraag van menig zwemmer. “We stellen vast dat nog steeds veel mensen zwemmen waar dit niet toegelaten is, terwijl dit zeer onveilig is. Door in georganiseerd verband openwaterzwemmen toe te laten, hopen we een veilig alternatief aan te bieden”, besluit schepen Jessie De Weyer.Meer info over de mogelijkheden aan de Paalse Plas kan je verkrijgen via recreatie@beringen.be.