Kunstenares Linde Hermans bouwt Zomertuin met buurtbewoners

Houthalens kunstenares Linde Hermans werkte een concept uit voor de Zomertuin van Cultuurhuis Casino in Houthalen-Helchteren. De inkleding en opbouw gebeurt in samenwerking met het Buurthuis van Meulenberg en vrijwilligers uit de wijk.

In juli zullen er verschillende openluchtconcerten en -voorstellingen plaatsvinden in de tuin van het cultuurhuis. Daarnaast zullen er gratis buurtmomenten worden georganiseerd waarbij lokaal talent op het podium staat. Dit alles vindt plaats in de tuin van het Casino, die tot Zomertuin wordt getransformeerd. Voor deze transformatie deed het gemeentebestuur een beroep op Linde Hermans. Samen met medewerkers van het gemeentebestuur en vrijwilligers vlechten ze wilgentakken in de omheining, planten ze bloemen en bouwen ze aan een gezellige tuin. Het volledige programma van Zomertuin vind je op casino.houthalen-helchteren.be.