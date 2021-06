Basisschool Het Blavierke  supportert mee voor de Rode Duivels

De Belgische driekleur was duidelijk zichtbaar in basisschool Het Blavierke. De voetbalgekte sloeg toe bij groot en klein.

Voor de tweede match van de Rode Duivels hebben alle kleuters en leerlingen van het lager onderwijs van Het Blavierke in Zepperen hun best gedaan om onze spelers een hart onder de riem te steken. Iedereen kwam naar school in de kleuren van België. De school werd versierd met vlagjes en ballonnen. En het heeft geholpen want de Rode Duivels hebben gewonnen. Op naar de volgende match. Het Blavierke staat alvast paraat.